【劉強東涉性侵】律師披露案件細節　指女方事後反覆索要錢財和解

京東CEO劉強東在美國涉性侵案終有結果，明尼蘇達州明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室在當地時間周五（21日）發聲明，表示經細緻審查後，認定案件有嚴重證據問題，要證明「超出合理懷疑」的刑事指控極不可能，故不會提起任何指控。 劉強東代表律師Jill Brisbois隨後亦發出「就案件事實的公開聲明」，詳細說明案件細節，更披露女方案發後「反覆索要錢財」。

聲明指，劉強東在涉事日本餐廳舉行晚宴前並不認識女方，並非劉強東或其助理邀請女方赴會，亦沒有邀請她坐在旁邊。晚宴期間，劉強東與女方均有喝酒，「期間女方曾主動向劉強東敬酒，而且還主動給自己的杯子裏倒酒」。但劉強東沒有喝醉，女方也沒有任何行為跡象顯示已喝醉。

網上曾流傳照片顯示女方在晚宴時是坐在劉強東旁邊，但聲明指晚宴前劉強東並不認識女方。（網上圖片）

聲明續指，晚宴後所有人決定到其中一個晚宴參加者租住的地方繼續聚會，「女主說她想參加聚會，所以和劉強東先生一起離開餐廳」，並最終是劉強東、兩名助理及女方共四人一同乘車前往。聲明稱在車上，「劉強東的助理目睹了女方主動與劉強東親熱，沒有任何拒絕或不情願行為」。

「在房間裏發生的一切都是自願的」

但就在抵達目的地後，女方提出建議不去聚會而改向其住所，隨後劉強東與女方就回到車上，並按女方主動提供的地址前往。聲明提到在女方住所門前走廊有一名目擊者，「他注意到劉強東和女方胳膊挽在一起走得很近，兩人看上去都很高興，兩人看起來都沒有喝醉，女方路過的時候面露微笑」。聲明特別提到一點，「在房間裏發生的一切都是自願的，該女士整個過程都很主動，沒有任何不情願的表示」。

劉強東曾身穿橙色「囚衣」。（資料圖片）

聲明指，劉強東與女方睡着後數小時就有警察上門，女方被警察帶到別處單獨調查訪談，「訪談結束後，女方找到劉強東先生並向他道歉，說這是一場誤會」。劉強東更獲警察送回酒店，「因為他們判斷沒有任何犯罪行為發生」。惟及至當天下午及晚上，女方多次發短信給劉強東助理要求見面，「開始還是友好和禮貌，但是隨着時間的推移愈來愈帶威脅」。劉東強按女方要求在校內指定地點見面，但抵達後不久就被警察逮捕，「劉強東並沒有見到女方，但他看到了一名男子似乎在拍攝警方逮捕過程。這段錄像後來被人提供給了媒體」。

劉強東在校方被捕。（資料圖片）

女方事後不斷索要錢財以和解

聲明更披露，劉強東被捕後，女方在與Jill Brisbois的通話和短信溝通中，均不斷要求錢財，更威脅不滿足要求就會將事件公開並提出起訴。劉強東拒絕談判，女方遂聘請律師採取法律行動，「並在案件調查期間通過媒體反復散布大量不實信息」。聲明在最後強調，劉強東與女方之間的事完全是雙方自願，沒有任何犯罪行為，「過去沒有，將來也不會答應女方要錢和解的要求」。

（綜合報道）