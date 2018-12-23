中國再發瑞典旅行安全提醒：近3月接40宗盜搶報告無一獲通報偵破

今年9月，來自中國的曾姓遊客一家人在瑞典一間旅館哭鬧，後演變成中國和瑞典兩國的外交風波，瑞典電視台期間播出的一套揶揄華客隨地便溺的節目更被指是「辱華」，中國官民當時齊齊發聲遣責。 中國駐瑞典大使館9月23日在官網發布對當地的「旅遊安全提醒」，有效期至2018年12月22日。昨日（22日），外交部領事司表示中國遊客在瑞典的安全事件依然多發，故延長安全提醒3個月。

今年9月，來自中國的曾姓遊客一家人在瑞典一間旅館哭鬧，後演變成中國和瑞典兩國的外交風波。（網上圖片）

外交部領事司宣布，今年9月23日，外交部領事司和中國駐瑞典使領館根據當地安全形勢發布在瑞典中國公民注意安全的提醒，有效期至2018年12月22日。根據瑞典當前安全形勢，現將該提醒有效期延至2019年3月22日。

外交部領事司表示，中國遊客在瑞典的安全事件依然多發。近3個月，中國駐瑞使領館已收到近40宗中國遊客財物遭盜搶的報告，但瑞典警方至今未通報偵破任何案件，中國公民合法權益難以得到有效保障。

對此，外交部領事司和中國駐瑞使領館再次提醒在瑞中國公民務必提高安全意識，合理規劃行程，慎重選擇旅遊地點和居住地區，加強安全防範。「如遇緊急情況，請在確保人身安全的前提下，及時報警並與中國駐瑞典使領館聯繫尋求幫助。」