摩拜單車創始人胡瑋煒卸任CEO：已完成階段性使命

日前，內地共享單車巨頭ofo陷入退款風波，逾千萬用戶要求退押金，這也讓共享單車現狀引起社會關注。12月23日，摩拜單車創始人胡瑋煒宣布，「因個人原因」辭去摩拜單車CEO職位，由公司總裁劉禹接任CEO一職。胡瑋煒在給員工的內部信中表示，自己「完成了階段性的使命」。

摩拜單車於2015年創立。（視覺中國）

摩拜單車於2015年創立，今年4月，美團宣布全資收購摩拜，王興擔任董事長。隨後摩拜進行架構調整，王曉峰卸任CEO出任摩拜單車顧問，創始人胡瑋煒出任摩拜CEO，並任命劉禹為摩拜總裁，向CEO彙報。

胡瑋煒在內部信中表示：「摩拜的初心一直未變，一切才剛剛開始。每一位摩拜員工，需要長期有耐心，持續做好基本功，並且更好地融入到美團的大組織裡去。對於美團，摩拜正在積極擁抱，心懷感恩，這樣才能協同成一個更強的有機體，我相信摩拜將會越來越好。」

胡瑋煒卸任CEO之後，摩拜原先的創始團隊已基本退出。不過胡瑋煒在內部信中表示：「在這裡我必須說明，並沒有『宮鬥』，沒有不和，也沒有任何組織的糾葛（讓媒體失望了）。」

對於胡瑋煒卸任，美團點評CEO王興表示：「非常感謝胡瑋煒，不僅創立和塑造了摩拜這個優秀的品牌，也打造了一個優秀的團隊，優秀的業務基礎。祝福瑋煒再創佳績，也相信摩拜會越來越好。」