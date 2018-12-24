中俄最大核能合作項目　江蘇田灣核電二期工程全面投產

中國核工業集團（中核集團）22日表示，當日3時17分，中核集團田灣核電4號機組100小時滿功率運行考核試驗結束，具備商運條件，意味中俄最大的核能合作項目「田灣核電二期工程」（3、4號機組）全面投產。

「田灣核電二期工程」（3、4號機組）全面投產。（視覺中國）

田灣核電站位於江蘇省連雲港市連雲區，二期工程於2012年12月27日獲准開工建設，為日本福島核事故後，中國重啟核電建設後第一個獲准開工的項目。

中核集團介紹，田灣核電站二期工程是中俄兩國繼續深化核能領域合作的又一重大項目，也是中國與俄羅斯迄今為止最大的核能合作項目。兩台機組全面投產後，一年發電量大約可供1000萬戶中國家庭使用一年，每年的減排效益預計相當於在長江三角洲地區種植超過3.5萬公頃的綠色森林。

田灣廠址擬建8台機組 年發電能力約700億千瓦時

中核集團又指，這是中俄兩國政府進一步發展經濟貿易、加強國際戰略協作，共同推動中俄核能合作的標誌性工程。田灣二期工程建設過程中，面臨工程建設模式變化、工程接口複雜、大量國產化優化後與俄方技術融合等多方面挑戰，期間田灣三期工程5、6號機組於2015年12月、2016年9月相繼開工建設。面對挑戰，江蘇核電借鑒生產運行機組計劃管理模式，強化工程計劃管理，聯合多領域技術能手攻克重點專項任務，有效確保了田灣二期工程安全、優質、高效按期全面投產。

資料顯示，田灣核電站廠址可規劃建設8台百萬千瓦級壓水堆核電機組。目前已建成4台機組，5和6號機組（三期工程）正處於設備安裝階段，擬建中的7和8號機組的預留空間處於廠址保護狀態。8台機組建成後，裝機總量超過900萬千瓦，年發電能力約700億千瓦時。