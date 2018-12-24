國企中船重工一所長違規取得加拿大國籍　被開除黨籍兼受審查調查

日前，河北省紀委監委通報，國有企業「中國船舶重工集團」（中船重工）第七一八研究所原黨委委員、所長卜建傑被因違規取得加拿大國籍等「嚴重違紀違法問題」，被開除黨籍兼受審查調查。

卜建傑被開除黨籍。（網上圖片）

通報指，卜建傑違反組織紀律，違規取得加拿大國籍，不如實報告個人有關事項；違反國家法律法規，未將單位部分收入記入法定賬簿，形成帳外資金；利用職務上的便利非法佔有公款，涉嫌貪污犯罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

通報又道，卜建傑身為黨員領導幹部，理想信念喪失，貪慾膨脹，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且違紀違法事實主要發生在中共十八大後，屬於典型的「不收斂、不收手」，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

河北省紀委監委決定，依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》等有關規定，經會議研究，決定給予卜建傑開除黨籍處分，建議取消退休待遇；依法將其涉嫌犯罪問題移送省人民檢察院審查起訴，並隨案移送涉案財物。

2001年起出任718所所長

公開資料顯示，卜建傑早年就讀於哈爾濱船舶工程學院，是文革後第一批大學生，畢業後就進入中船重工718所，先後擔任工程師、某課題組組長、某研究室主任等職，亦曾是研究所最年輕的高級工程師。2001年1月起出坐718所所長，直至現在落馬受查。

內媒介紹，中船重工718所擁有國家級化學物質檢測中心和化學計量站，主要從事艦船科技研究，為國防建設和國民經濟發展取得過許多重大科研成果，多次受到中央軍委、國防科工委等上級部門的嘉獎，載人航天「神舟五號」、「神舟六號」太空船的某些關鍵技術是該所承擔並完成的。

（河北工人報／看看新聞）