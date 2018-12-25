【孟晚舟被捕】華為董事長：公司運作正常　嚴守美歐出口管制　

華為太子女、副董事長孟晚舟月初被加拿大當局拘捕，公司被指違反美國對伊朗的禁運限制。事件引發中美加三國角力。 公司董事長梁華今日出席媒體溝通會，談及近日一系列涉及華為的事件。他表示，孟晚舟事件發生以後，公司業務運作一切正常，全體員工仍聚焦工作；同時強調，華為一直嚴守聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

華為董事長梁華表示，事件發生後公司業務運作一切正常。（微博）

回答孟晚舟事件時，梁華表示，事件發生後公司業務運作一切正常，全體員工仍聚焦工作，亦感謝全球所有對華為、孟晚舟的關心，「人間自有真情在。」他續指，目前財務體系運作正常，現有的一些波動不會影響到公司，華為亦不會因為面臨困難就放棄追求。

值得一提的是，現場的咖啡杯上印有「燈塔在守候，晚舟早歸航」一句。梁華介紹道，這是員工自發製作的。

現場的咖啡杯上印有「燈塔在守候，晚舟早歸航」一句。（微博）

業務發展繼續聚焦資訊及通訊科技

對於近來受到美國、英國、日本等國家「抵制」，梁華稱，首先要把自己的事情做好，在5G領域中持續構築華為的競爭力，「在技術和商用上，提供端到端的解決方案，更好地服務客戶，相信客戶也會做出他們的選擇。」

他強調，華為既是全球化公司，在當地運營，就要用當地的方式。首先做到開放透明；其次做好合規運營，尊重當地法律及習俗，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規；第三是具備社會責任，與全球員工、合作方等形成共識。

梁華又道，華為的業務發展戰略將繼續聚焦在ICT （資訊及通訊科技）領域和智能終端領域，在雲業務、5G業務等加大投入。