【地下教會】成都秋雨聖約教會逾20人被羈押　教會財產也遭侵佔

據早前報道，四川成都秋雨聖約教會近期遭中國政府打壓，目前已有18人被刑事拘留、3人行政拘留。同時，在聖誕節的前夕，屬於教會私產的場地更被社區霸佔為辦公場所。

圖為該社區所貼的「溫馨提示」。（中央社）

本月9日起，成都秋雨聖約教會的信徒陸續遭到當地警方帶走，前後超過100人，他們多數被要求簽下今後不在秋雨聚會的保證書後才獲准返家。

根據秋雨聖約教會昨（24）日發出的代禱訊息，該教會位於成都太升北路56號江信大廈23樓的會堂，已被成都青羊區雙眼井社區強佔為社區辦公場所；另一個據點秋雨聖約鄰溪樹教會也被和家社區強佔。

從信徒發出照片顯示，雙眼井社區22日還貼出「溫馨提示」，宣布24日起改到秋雨教會會堂原址上班。

不過，秋雨聖約教會的代禱訊息指出，教會場地是私人購置、租賃房產，上述兩個社區未出分文就得到近1000平米的房產。

此外，根據「維權網」24日發布的情況通報，目前秋雨教會仍有18人被刑拘，1人遭指定居所監視居住，2人被強迫失蹤，3人被行政拘留，還有24人被羈押。

其中，創會牧師王怡涉煽動顛覆國家政權罪被刑拘。李英強、李子虎、蘇炳森等長老涉尋釁滋事罪被刑拘；覃德富、葛迎鋒、呂金衡、付禮俊等人涉非法經營被拘留。王怡的妻子蔣蓉也以涉嫌煽動顛覆國家政權罪被指定居所監視居住。

（中央社）