北京交通大學實驗室爆炸起火　3名學生死亡

北京交通大學東校區2號樓實驗室今天（26日）上午發生爆炸起火，目擊者稱聽到3聲爆炸聲。至中午12時30分許，事發大樓外側已經看不到明火，消防、公安等部門人員正在現場處置。 據北京消防的最新消息，經核實為該校市政環境工程系學生進行垃圾滲濾液污水處理科研試驗時發生爆炸，事故造成3名參與實驗的學生死亡。

身著紅色制服的工作人員在空地上，將疑似屍體移至白布並蓋住。（鳳凰網）

一名北京交通大學學生向內媒《新京報》表示，今早9時30分左右，他正在上課，突聽到3聲爆炸聲，之後見到對面的2號樓起火。

北京消防稱，9時34分接到報警後，消防部門立即調派8個消防中隊、30部消防車趕赴事故現場處置，至10時20分火情得到控制。北京市應急管理局、市公安局、市消防總隊已成立聯合調查組，對事故原因進行調查。

據報道，這棟實驗室內有學生在進行垃圾滲濾液污水處理的科學實驗時，不慎引發爆炸起火。有學生爆料指出，正當爆炸發生當時，他們剛好在考試，教室燈突然閃閃滅滅，有老師看到狀況後跑出去外面看，回到教室後直呼：「著火了，還挺大，大家趕緊寫，寫完快交卷。」堅持繼續考試，但過了兩分鐘後，老師才說：「別寫了，大家趕緊跑吧！」

不過，亦有該校學生表示監考老師第一時間即要求學生撤離，並未要求他們完成考卷。

此外，還有學生表示，在考試過程中，聞到的煙味越來越濃，大家開始咳嗽，有人前來提醒撤離。她走出教室後，「聽到了好幾聲很大的爆炸聲」。

（綜合報道）