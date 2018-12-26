禁紀念毛澤東冥誕125周年　北大馬克思學會會長邱占萱遭帶走　

據路透社報道，北京大學馬克思主義學會會長邱占萱，今日（26日）被自稱警察的人士帶走。報道指，邱占萱當時正要前往參加已故中共領導人毛澤東125周年冥誕紀念活動。

北京大學馬克思主義學會會長邱占萱被帶走當日，正值毛澤東冥誕125周年。（中新社）

據目撃事件的北大學生向英媒《路透社》指，邱占萱當時在北大東門被一些自稱是警察的「彪形大漢」抓住，並塞進一輛黑色汽車，當時「我看到一輛黑色的車停在大門口，7、8個身穿便衣的人抓住他的手臂和腿，把他塞進車裡」。

該北大學生又表示，邱占萱當時正要去參加學會辦的活動，紀念毛澤東冥誕125周年，不過北大輔導員早在周二（25日）已警告邱占萱不要辦這個活動。該北大學生疑惑指：「紀念毛主席有甚麼不妥？它違反了什麼法律？他們怎麼能公開綁架北京大學的學生？」公安部門目前暫未回應事件。

報道指，邱占萱今年9月底曾在網上發出求助指，北大馬克思主義學會在新學期無法註冊，原因是「沒有任何一名北大教師願意出任」這個學會的指導老師，不過最終北大馬克思主義學院執行院長孫熙師願意成為該學會指導老師。據悉，北大馬克思主義學會由於早前曾有成員參與深圳的佳士工潮，有指北大校方曾擔心學生過度參與工運，因此一度有意要解散馬克思主義學會。