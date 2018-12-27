社科院新書稱中國政府淨財富達119萬億　有「底氣」應對風險

中國社科院國家金融與發展實驗室昨日（26日）在北京發布新書《中國國家資產負債表2018》。當中寫道，中國社會淨財富（非金融資產與對外淨資產之和）總計437萬億元（人民幣，下同），位居世界第二，政府淨財富達119萬億元，使之有「底氣」應對風險。

《中國國家資產負債表2018》指出，中國政府部門擁有大量淨資產，可以使中國有底氣應對風險。（資料圖片）

據介紹，《中國國家資產負債表2018》由李揚、張曉晶、常欣等專家組成的中國社科院國家資產負債表研究團隊負責，分析2000年至2016年中國的資產、負債和財富情況，主要研究中國財富規模、財富分配、財富效率以及資產負債表下的債務風險等四方面內容。

研究顯示，至2016年末，中國社會淨財富(非金融資產與對外淨資產之和)總計437萬億元(人民幣，下同)，中國社會淨財富水平，相當於美國同期財富水平的70.7%，位居世界第二。同期，中國GDP(國內生產總值)為74.4萬億元，相當於美國同期水平的57.2%，亦位居全球第二。

不能保證高枕無憂 大量改革任務尚待完成

研究顯示，2016年，中國社會淨財富的73%歸居民所有，剩餘27%由政府持有，即政府擁有約119萬億元的淨財富。該書指出，從風險維度看，政府部門擁有大量淨資產是國家能力的重要體現：它使得中國能夠有「底氣」地應對風險，構成應對債務風險的雄厚基礎。

該書亦表示，從效率維度看，政府直接擁有和配置大量資產，也致經濟的整體效率下降。長遠來看，中國需要盤活和重置政府存量資產，推進國有企業改革和殭屍國企的退出，提高資源配置的效率和效益。

與此同時，儘管龐大的淨財富是抵禦債務風險的基礎，也需要考慮未直接計入的各類隱性債務、政府資產的流動性、資產價格的順周期性等因素對政府淨財富的衝擊。擁有規模較大的政府資產淨值，並不能保證中國高枕無憂，面對可能到來的「驚濤駭浪」，必須做好預案，長遠看，不斷優化存量財富配置，才是邁向高質量發展的關鍵，在這方面，中國尚有大量改革任務需要完成。