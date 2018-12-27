持牌直銷公司「權健」涉嫌虛假宣傳　累內蒙女童癌症惡化病逝

內地著名醫學知識分享網站的微信公眾號「丁香醫生」日前發布文章，指總部位於天津的持牌直銷公司權健集團涉嫌虛假宣傳、非法傳銷等問題。 文章以在3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周洋父親周二力聽信權健的推銷中斷化療，改服食其提供的「抗癌」產品。結果不但病情惡化，甚至在奄奄一息之際，父親發現女兒的照片、資料被權健用作宣傳「重獲新生」。 文章激起輿論熱議，國家市監總局在周四（27日）表明已關注事件，正在了解情況，天津市武清區市監局亦已介入調查。

周洋患有惡性生殖細胞瘤，最終病情惡化逝世。（丁香醫生）

文章指，周洋的情況與「魏則西式悲劇」。4歲女童周洋患有骶尾部惡性生殖細胞瘤，為救治女兒，父親周二力幾乎賣掉全部家當，讓女兒在正規醫院北京兒童醫院接受手術及化療，成功令腫瘤標誌物一度接近正常水平。但就在周洋的故事獲央視報道後，權健的聯絡人主動與周二力聯絡，成功說服其支付5000元（人民幣．下同）購買一系列的「抗癌」產品，同時要求中斷化療和停止服食西藥。周二力不聽醫生勸告一意孤行，結果兩個多月後，女兒的病情沒有半點起色，回到醫院重新接受檢查，更發現腫瘤已經復發並轉移，回天乏術。

最離奇是，就在女兒奄奄一息之際，周二力發現網上開始流傳「周洋生殖細胞瘤被權健秘方治愈」、「內蒙4歲女孩小周洋患癌症在權健自然醫學重獲新生」的宣傳文告和影片。周二力為此將權健告上法院，但最終法院認定無法證實是權健所為，判決敗訴。權健又辯稱周洋病情惡化是接受媒體採訪、過度勞累和不適當飲食導致。

與此同時，周洋的情況愈來愈差，「肚子上一個口子，背後還有一個大窟窿，愈來愈大的腫瘤瘤體把皮膚頂破，傷口潰爛不堪，連裏面腸子都能看見」，甚至需要用成人劑量10倍的止痛藥來維法生命。至2015年12月12日，周洋病逝。

權健位於浙江的分公司。（視覺中國）

文章其後列出多個權健產品涉嫌虛假宣傳的例子，如權健起家的保健鞋墊「骨正基」只是一般按摩鞋墊，沒有醫療器械資格，卻售價達1068元天價，並宣稱對O型腿、睡眠質素、心臟病等有奇效。文章更指權健表面直銷實際傳銷，派臥底參加招商會後，發現與會經銷商會聲淚俱下分享通過加盟權健致富的故事，坊間亦有不少聊天群組分享如何幫助家人擺脫權健，以及全國各地的市長信箱和工商部門官網有不少對權健涉嫌傳銷的投訴和舉報。

權健創辦人束昱輝。（視覺中國）

權健發發予丁香醫生的律師函。（網上圖片）

對於丁香醫生的指控，權健在周三（26日）凌晨透過官方微博發表嚴正聲明，表明文章不實及誹謗中傷，要求立即撤稿並刊登道歉聲明，又重申會透過法律途徑維護自身權益。丁香醫生隨即再發文強調「不會刪稿，對每一個字負責，歡迎來告」。丁香醫生又強調，並沒有特別去關注任何一間公司，只是致力於醫療健康領域的科普，絕對沒有涉及任何利益，發布文章前已預見到可能面對的風險，相關證據素材已全部作公證，會交由法律解決。

（綜合報道）