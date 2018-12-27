【國產GPS】北斗系統完成建設即日起提供全球服務　擺脫美國GPS

在今日（27日）下午舉行的國新辦新聞發布會上，中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其宣佈，北斗三號基本系統完成建設，於今日開始提供全球服務。

冉承其宣佈，北斗三號基本系統完成建設，於今日開始提供全球服務。（視覺中國）

冉承其表示，這標誌著北斗系統服務範圍由區域擴展為全球，北斗系統正式邁入全球時代。

據介紹，北斗系統是中國自主建設、獨立運行，與世界其他衛星導航系統兼容共用的全球衛星導航系統，稱可在全球範圍，全天候、全天時，為各類用戶提供高精度、高可靠的定位、導航、授時服務。

11月19日凌晨2時，西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（及遠征一號上面級），以「一箭雙星」方式成功發射第42、第43顆北斗導航衛星。（視覺中國）

系統歷經三代 已發射47顆衛星

北斗系統是由中國獨立自主建設的一個衛星導航系統，第一夥北斗衛星於2000年發射，系統至今歷經三代，連同4顆試驗衛星在內，已發射47顆衛星。

資料顯示，北斗三號工程於2009年正式啟動實施，於2016年完成試驗系統建設，按照最簡系統、基本系統、全球系統三步實施組網。

2017年11月5日，在西昌衛星發射中心執行首次組網衛星發射任務。2018年3月底，建成了由8顆北斗導航衛星組成的最簡系統。2018年11月19日，西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（及遠征一號上面級），以「一箭雙星」方式成功發射第42、第43顆北斗導航衛星，標誌著北斗三號基本系統部署完成。

系統總設計師：2020年可與美國水平比肩

北斗衛星導航系統最初是為中國軍方設計，以減少對美國主導的GPS的依賴，隨著系統發展擴大至其他領域，並為海外提供服務。有分析認為，中國越來越熱衷於向世界其它地區提升其技術實力，正如北斗衛星導航系統總設計師楊長風曾指，到2020年左右，北斗系統將達到世界一流水平，能與美國GPS系統的水平比肩，甚至更好，將向全球用戶提供「好用、管用、實用」的導航定位服務。

此外，北斗導航系統的晶片已經廣泛應用在中國品牌手機，比如小米、華為等。官媒《環球時報》曾報導，蘋果公司不支持北斗系統「可能是出於商業考慮，但也不排除有政治原因」，認為此舉是對中國消費者的「不友好」行為。