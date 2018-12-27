華為日本報章登廣告：強調遵守各國法律　自稱「單純的民間企業」

中國電訊巨頭華為被美國等國家質疑威脅國家安全，日本政府日前亦決定將華為排除在5G採購清單外，接著有日本電信公司表示不再使用華為設備。 對此，華為日本子公司今日（27日）在5家日本報章上刊登廣告，強調公司遵守日本在內所有國家的法律法規和國際通信標準，又自稱是「單純的民間企業」。

在《朝日新聞》、《產經新聞》、《每日新聞》及《讀賣新聞》是刊登半版廣告。（網上圖片）

在《日本經濟新聞》則是刊登全版廣告。（網上圖片）

聲明以華為在日本的子公司「華為技術日本株式會社」社長王劍峰的名義，在華為日本官網及5份日本全國性報章刊登。在《朝日新聞》、《產經新聞》、《每日新聞》及《讀賣新聞》是刊登半版廣告，在《日本經濟新聞》則是刊登全版廣告。

聲明指，華為十分清楚資訊安全的重要性，也理解世界各國政府以及華為顧客對資訊安全的擔憂。華為在世界各國的業務都恪守該國家或地區的法律規定，以及對國際電訊規格的要求。對華為而言，資訊安全與隱私的保護是最重要的事項，絕不會將自身的商業利益凌駕在其之上。

聲明又說，華為只是「單純的民間企業」，至今為止沒有任何來自政府或機構要求他們提供技術。

否認安裝後門程式

《富士電視新聞》早前報道引述相關人士稱，日本政府在拆解華為製品後，在硬體中發現多餘零件，可能有後門程式。華為在聲明中反駁稱，報道「完全沒有事實根據」，日本所採購的華為製品都經過華為以及日本的顧客嚴格檢測為合格。

聲明指出，華為與許多的日本企業關係密切，提到2017年華為自日本企業採購零組件金額約4900億日圓（約340億港元）、2018年為6700億日圓（約470億港元）。聲明最後表示，華為今後也會以實現高安全性、高安定性的網絡為企業使命，與日本的電信商、事業夥伴一同鑽研提升情報通訊技術，為貢獻日本社會而努力。