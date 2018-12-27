加拿大籍毒販上訴案周六開庭　中國外交部：不掌握案情

早前報道，遼寧省高級人民法院公布，大連中級法院將於29日（周六）開庭審理謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品的上訴案。 在今日（27日）的中國外交部例行記者會上，有記者問到涉及該案的相關問題。對此，發言人華春瑩回應稱「不掌握案情」，亦未有正面回應案件審判會否受中加兩國關係所影響。

受孟晚舟事件影響，中加關係陷入低谷。（視覺中國）

《路透社》記者在例行記者會上問及謝倫伯格一案，對此，華春瑩回應稱，不掌握有關的案情，建議對方向中方相關部門提問。她同時指出，如果涉及到外國公民的話，相信中方有關部門會及時地履行應有的領事通報義務。

該記者追問「中加之間外交關係的緊張是否會給該案件造成影響」時，華春瑩回應說，自己也只看到有關的報導，並不掌握新的案情，無法向他確認。她續說：「至於中加之間的外交關係。它的起因大家應該也清楚，中方此前也多次闡釋了中方的嚴正的立場。」

一審認定走私「數量巨大」

早前報道，大連中級法院周六會開庭審理謝倫伯格走私毒品的上訴案。據稱謝倫伯格是加拿大人，因為走私毒品被中國司法機關逮捕，一審認定他走私毒品「數量巨大」。根據內地法例，最高刑罰為死刑。

加拿大本月1日應美國要求，拘捕在溫哥華過境的華為副董事長孟晚舟，引發兩國外交風波，孟晚舟目前獲准保釋候審。