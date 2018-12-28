【紅黃藍教育】北京幼園女教師涉虐童　判囚一年半禁教育工作五年

著名辦學機構、在美國紐約掛牌上市的「紅黃藍教育」，旗下北京朝陽區新天地分園去年被揭發有虐童事件，幼童被教師針拮、餵食成份不明藥片等，引起社會嘩然。 涉事女教師劉亞男涉嫌虐待被看護人，案件已於周三（26日）公開一審宣判，判處其有期徒刑1年6個月，並禁止自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起五年內從事未成年人看護教育工作。

事件曝光後，當時有不少家長每天都幼稚園討說法。（資料圖片）

判決書指，身為該幼稚園國際小二班教師的劉亞男，在2017年11月間先後使用針狀物拮向4名幼童。經刑事科學技術鑒定，上述學童所受損傷均不構成輕微傷。

法院認為，劉亞男身為幼兒教師，本應對其看護的幼兒進行看管、照料、保護、教育，但卻違背職業道德和看護職責要求，使用針狀物傷害多名幼童，情節惡劣，其行為嚴重損害未成年人的身心健康，已構成虐待被看護人罪，依法應予懲處。

惟網上輿論大多都對判決結果感到不滿，認為判刑太輕，與同期其他案件相比更是「小巫見大巫」。有網民舉例此前內地網絡女作家「狗娃子天一」（下稱「天一」）編寫販賣描寫男男情愛的「BL小說」，犯製作、販賣淫穢物品牟利等罪，結果被重判10年半。

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