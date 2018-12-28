【第四次海試】國產航母再出海　甲板有殲15模型傳試驗艦載機升降

內地一個軍事論壇在周四（27日）下午發布國產航母001A型的最新圖片，稱其已於當天再度離開碼頭，並標註「啟航了！」。由於甲板上可見到有殲15等艦載機的1比1模型，加上見到有起飛用的擋焰板和降落用的阻攔索，估計今次國產航母的海試很可能包括有殲15的升降試驗。

國產航母駛離大連造船廠進行第4次海試。（微博）

有身處現場的網民表示，國產航母001A型於當天上午9時許啟動引擎，9時30分就有拖船陸續駛來作業。接近中午11時30分許，航母艦上棧橋吊起，碼頭隨即響起震耳欲聾的鞭炮，航母在多艘拖船簇擁下緩緩離開碼頭。從網上的影片及圖片所見，航母的甲板上有3架包括殲15等不同種類艦載機的等比例模型，並4道阻攔索和3塊擋焰板。

國產航母離開碼頭進行第4次海試。（微博）

事實上，大連海事局早在12月25日已發布航行警告，12月26日早上8時至12月30日下午6時，渤海黃海海域有軍事任務，任何無關船舶不得駛入。內地知名軍事評論家陳光文認為，從甲板上的裝備來看，可預計今次海試將進行與艦載機甲板調度以及機庫停放有關的測試，且由於時間上遠較以往幾次縮短，可以推斷試驗將絕大部分只集中在殲15的起降。

陳光文又稱，第一次海試與第二次海試之間的時間相距100天，第二次海試與第三次相距53天，第三次與第四次的間隔則為50天，每一次海試的時間相距都在縮短，意味工作已進入尾聲，「如無意外，這個目標（海試）實現了」，最早或可在明年上半年交付海軍。