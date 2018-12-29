海外中國公民護照換領要求放寬　申請者可自行聲明國籍狀況

據央視引述中國外交部領事司消息，海外中國公民護照政策作出大幅調整，海外中國公民護照申辦的受理範圍將進一步擴大，申請材料要求進一步放寬，未成年人辦證也將更加便利。 根據新政策，在國外換領護照不再要求在國外定居，申請者亦不必出具國籍證明文件，只需就有關國籍的狀況做出聲明即可。

海外中國公民護照換領要求放寬，無需定居海外也可申辦。（新華網）

據報道，此前持有中國公民護照者若要在國外換領新護照，原則上必須要在國外長期居留。調整後將不再要求一定要在國外定居，意味着除法律法規明確不能頒發的情形，旅遊等短期出國的中國公民等，如遇護照有效期即將屆滿、簽證頁即將用完等情形，均可換領新護照。

此外，新政策借鑑國際通行做法，引入「國籍狀況聲明制」，確保申請人無需出具文件證明國籍狀況，只需就自己的國籍狀況做出聲明，並為聲明內容負責，承擔法律責任。

至於未成年人申辦護照、旅行證，新政策不再要求父母雙方同時到場，僅需一位法定監護人到場同意即可。此外，駐外使領館將對未成年人申辦旅行證實行全球統一的標準，並允許在中國任何一間駐外使領館或駐香港、澳門公署換領。

此外，2016年啟用的「海外中國公民護照在線預約系統」日前也完成升級，增設「護照辦理進度查詢」、「收集領事服務評價」等功能，為在國外停留較長時間的中國公民提供與時俱進的服務。

（央視）