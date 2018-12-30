崔永元炮轟最高法丟失「千億礦權案」卷宗　最高法：已啟動調查

此前因舉報范冰冰偷稅漏稅而聲名大噪的央視前主持人崔永元，日前又發微博抨擊最高人民法院，他指陝西商人趙發琦12年來打官司維權，然而其案件2年前上訴到最高人民法院後，卷宗卻「被盜」，到現在都找不回來。 12月29日晚，中國最高法回應此事稱，已經啟動調查，歡迎提供情況。

崔永元26日發微博指最高法丟失案卷。（微博截圖）

據媒體報道，趙發琦是陝西榆林凱奇萊能源投資有限公司（簡稱凱奇萊）法定代表人，凱奇萊與西安地質礦產勘查開發院（簡稱西勘院）的糾紛案，由於事涉價值千億的礦權歸屬，被輿論稱為「陝北千億礦權案」。

陝西省政府施壓致趙發琦敗訴

2003年，凱奇萊與西勘院簽訂合作勘查協議，凱奇萊探明菠蘿井田儲煤15.6億噸後，西勘院在未提出解除合同情況下，在2006年與「香港益業投資（集團）有限公司」在同一標的上簽訂合作勘查協議，導致「一女兩嫁」。

凱奇萊於2006年在陝西省高院起訴西勘院違約，同年11月份，陝西省高院判決雙方合同合法有效、繼續履行。然而，西勘院隨後上訴至最高院，與此同時，陝西省政府向最高院發秘函，聲稱最高院「如果維持（原判），會有一系列嚴重後果」。最終，最高院在2009年11月將該案發回陝西省高院重審。此後，陝西省高院於2011年3月30日作出判決，稱合同無效。

崔永元抨擊最高法，言辭激烈。（微博截圖）

崔永元將矛頭直指最高院院長周強。（微博）

凱奇萊敗訴後，趙發琦在2011年8月19日被榆林市公安局抓捕，在看守所待了133天后，取保候審，后被判無罪。

之後，凱奇萊再度上訴。至2017年12月，案件宣判，維權12年的凱奇萊終於勝訴，被視為中央保護民營企業產權的標示性案件。

然而，直至2018年12月初，央視報導稱，該案件在陝西省高院執行近一年，毫無進展。

多位知情人士表示，在作出判決前一年的2016年11月下旬，該案二審全部卷宗丟失，事發地點正是審理該案的有關單位。而就在丟失前的20多天，趙發琦公開實名舉報陝西省主要領導幹預該案，並指責此前有司枉法裁判。

被最高法指責「造謠」後，崔永元貼出了知情人提供的工作記錄。（微博截圖）

據知情人士稱，審理單位在發現卷宗丟失後，曾多方尋找，發現事發時監控為黑屏，但過去兩年裡，有關單位未對此事進行報案，也未展開內部調查，更未對任何人進行查處，卷宗至今無下落。

崔永元於26日發微博直指最高院院長周強：「習近平主席說要讓民眾從每個具體案件中體會法律的公正。而@最高人民法院院長周強都帶頭執法犯法，你讓老百姓有何盼頭？」

他又炮轟最高院：「你們那裡能進去盜賊嗎？連老鼠都進不去。最高院可以丟卷宗嗎？而且只丟這個案子的，而且只丟最重要的一本，而且丟的時候監控壞了，而且你們想再造一本，多大點事兒啊，不就是一個叫趙發琦的農民運氣好買個探礦權探著個煤礦嗎？怎麼了？從省長到院長勾結在一起耍盡花招非得剝奪人家祖宗八代修來的一次福利。×你媽的，是不是打牌都只能你們胡啊？你們還讓不讓老百姓活了？」

最高法表示要啟動調查。（網站截圖）

最高法方面隨即表示這是「謠言」，相關案卷並未丟失。

不過，崔永元隨後貼出知情者提供的「工作記錄」，記錄中提到案卷丟失一事。此外，他還公開幾張疑是丟失案卷的圖片。

之後，「最高人民法院」微信公號12月29日發布情況通報，表示已經啟動調查程序，歡迎知情人提供情況，並表示如發現最高法工作人員違反審判紀律問題，將依紀依法嚴肅處理。

對於最高法的回應，崔永元再次發布微博表示：「首先，最高院承認我披露的內容是真的，然後要追究違反審判紀律的人。那麼，@最高人民法院 應該向我道歉，我沒造謠，是你們造謠。第二，不知道你們審判紀律是什麼？高法大樓裡丟案卷不報案、內部監控能黑屏，這能保護當事人利益嗎？這屬於遵守紀律嗎？這是瀆職違法！我要是在最高院工作，會冒死把這些問題案卷全拿出來交給中央！維護正義、維護法律尊嚴就是維護國家形象維護中國共產黨的形象！任何人多大官職，都不能觸碰這個底線。」

（中國經營報、新浪微博）