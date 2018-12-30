【中美建交40周年】外交部籲中美理性客觀看待彼此戰略意圖

2019年，中美將迎來建交40周年。12月30日，中國外交部發言人陸慷就此發表了談話，他表示，中美關係40年取得的進展來之不易，兩國要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖，要堅持中美合作的大方向，要堅持尊重彼此主權、安全、發展利益，要堅持擴大兩國人民交往。

外交部發言人陸慷表示，中美關係的發展不僅給兩國人民帶來巨大利益，也有力地促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。（網絡圖片）

陸慷說，40年來兩國關係發展迅速。他表示，2017年雙方人員往來已超過530萬人次、貿易額已超過5800億美元、兩國間各類投資總額累計超過2300億美元。此外，他又指出，40年來，從推動地區熱點妥善解決到反對國際恐怖主義，從應對國際金融危機到促進全球經濟增長，中美在雙邊、地區、全球層面開展了廣泛合作。他說，事實充分證明，中美關係的發展不僅給兩國人民帶來巨大利益，也有力地促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。

陸慷說，中美關係40年取得的進展來之不易，其中的歷史經驗值得汲取。他說，雙方要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖，加強戰略溝通，增進戰略互信，防止戰略誤判；要堅持中美合作的大方向，不斷拓展互利合作領域，更好地惠及兩國人民；要堅持尊重彼此主權、安全、發展利益，妥善處理和管控分歧，防止兩國關係大局受到干擾；要堅持擴大兩國人民交往，不斷夯實中美關係的社會基礎。

他最後指，經過40年的發展，中美關係已站在新的歷史起點上。他說，面對新機遇新挑戰，中方願同美方一道，落實好習近平主席和特朗普總統阿根廷會晤達成的重要共識，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更多更好地造福兩國人民和世界各國人民。

（外交部網站）