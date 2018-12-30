14款手機App被批過度收集用戶信息　涉及QQ音樂、攜程、天貓等

中國互聯網協會昨日（29日）點名批評14款手機App，稱它們存在過度收集用戶個人信息、未經用戶同意收集使用用戶個人信息等問題，當中更包括QQ音樂、攜程、天貓等港人較為熟悉的App。

QQ音樂等14款手機App被點夠批評。（視覺中國）

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昨日上午，中國互聯網協會在北京召開「手機APP收集和使用用戶個人信息情況專家評議會」，來自有關政府管理部門、學術科研機構、法律服務機構、公眾監督機構、電信用戶委員會以及互聯網企業的代表共45人參加會議。

會議指出，通過技術檢測以及用戶舉報發現，QQ音樂等18款APP疑似存在過度收集「短信」、「通訊錄」、「位置」、「錄音」等用戶敏感信息，萬能看等9款APP疑似存在未經用戶同意收集使用用戶個人信息。經過專家在會議評議，一致認為14款APP存在過度收集用戶個人信息、未經用戶同意收集使用用戶個人信息等問題。涉及的手機APP包括QQ音樂、酷我音樂、攜程旅行、手機天貓、網易新聞、書旗小說、同程旅遊、快手、虎牙直播、花椒直播、網易有道字典、有道翻譯官、熊貓直播和萬能看。

此外，芒果TV、金山詞霸等13款App所屬企業未到場參會，會議要求上述企業盡快與中國互聯網協會聯繫，確認收集、使用用戶個人信息方面存在的問題，下一步將進行專門約談並通告。

相關互聯網企業一致表示，對於存在問題的App要採取立即下架、優化升級等方式整改，同時全面排查企業在用戶個人信息保護方面存在的風險點，完善內部管理和產品設計，進一步規範用戶個人信息收集、使用和服務行為，保障用戶合法權益。