中科院計劃增選71名院士　含5個「國防和國家安全領域」特別名額

據中國科學院（中科院）通報，2019年中科院院士增選工作今日（1月1日）正式開始，計劃增選71人，當中包含5個「國防和國家安全領域」特別名額。

中科院計劃今年計劃增選71名院士。（視覺中國）

通報指出，中科院根據《中國科學院院士章程》和《中國科學院院士增選工作實施細則》規定，2019年院士增選工作於1月1日正式開始，增選總名額為71名，支持國防和國家安全領域特別名額5名。除去5個特別名額，其餘66個名額分配在數學物理學部11名、化學部11名、生命科學和醫學學部13名、地學部11名、信息技術科學部8名、技術科學部12名。

通告要求，各參與增選工作的院士遵循「公正、客觀」的原則，避免「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」的傾向，同時自覺抵制不正之風，共同營造風清氣正的增選環境。如有違背增選紀律的情況，將依據《中國科學院學部紀律處分規定》和《中國科學院學部主席團關於嚴肅2019年院士增選紀律的通知》中的相關要求嚴肅處理。

科技方面最高學術稱號 每兩年增選一次

中國科學院院士是中國專家學者在科學技術方面的最高學術稱號。根據《中國科學院院士章程》的規定，在科學技術領域作出系統的、創造性的成就和重大貢獻，熱愛國家，學風正派，具有中國國籍的研究員、教授或同等職稱的學者、專家，可被推薦並當選為「中國科學院院士」。而對中國科學技術事業做出重要貢獻，在國際上具有很高學術地位的外國籍學者、專家可被推薦為「中國科學院外籍院士」。中科院網站顯示，院士人數目前為785人，外籍院士則為89人。

院士增選和外籍院士選舉每兩年一次。值得一提的是，過去兩屆的院士增選通知，並沒有寫道「國防和國家安全領域」特別名額。但在2017年底，該屆院士增選結果揭曉後，卻提及「2017年增選工作中，中科院進一步加強國防和國家安全領域的支持，成立了國防和國家安全特別推薦小組...其中有5人通過特別推薦機制推薦。」