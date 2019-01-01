雲南強拆三座清真寺　傳數十人被捕有人被打傷

雲南巍山彝族回族自治縣永建鎮三座清真寺日前被當地政府查封後，上周六（12月29日）遭公安強拆，遇到部分回民抵抗。 有當地民眾稱，一百多名特警及武警查封回輝登清真小寺等三座清真小寺，指其是違章建築，當地回民非法從事宗教活動，打算強拆。雙方發生衝突，數十人被逮捕或打傷。 據稱，至本周一，公安治安拘留6人，其餘獲釋。

網上流傳的警方和當地民眾發生衝突圖片。（網絡圖片）

當地人馬先生12月30日表示，該鎮三座清真寺都被查封：「昨天早上八點半左右，當時來了一百多名特警，他們要查封回輝登清真小寺。第一時間是先拆除這裡，因為這裡人數眾多，屬於當地穆斯林人數最多的一個村。當時寡不敵眾，很多群眾就被抓走，送到縣城看守所，說是要治安拘留。有幾個群眾受傷，現在還在住院中。他們抓走二十人左右。」

馬先生說：「巍山縣還被評為民族團結示範縣。政府拆遷的理由無非說你是非法的，非法建築，非法宗教活動場所，他們只會這麼說。問題是清真寺成立之初，所有的報批手續給他們，他們就是不批，就是以各種各樣理由搪塞。」

當地一女子在微信稱，她在現場錄製視頻，被五、六個男子按倒在地毆打：「我媽媽過來、姨媽過來救我，搶我，我被救出來了，轉眼我媽媽不見了。政府說下午給一個合理的說法，可下午沒有人來。這裡全是警察。」

永建鎮回輝登清真小寺，馬米廠清真小寺、三家村清真小寺，每周有兩千多人參加宗教活動，但此次寺院被查封，導致當地回民無處聚會。當地民眾稱，雲南省伊協副會長兼大理州伊協會長楊澤雄強烈贊成拆掉清真寺，理由是「一部分人認為，大眾信仰方式不符合伊斯蘭要求。」

有當地民眾稱，前任小寺教長是馬雪平阿訇目前與外界失聯。

最近一個月，除了新疆外，甘肅、寧夏、雲南等地均有清真寺或穆斯林學校遭到強拆。有分析稱，各地政府正在仿效新疆的做法，清除宗教場所以及相關學校。

（自由亞洲電台）