廈門武漢等五地實施新政　53國外國人可144小時過境免簽

經國務院批准，1月1日起，外國人過境武漢、廈門、青島、成都、昆明可享受144小時過境免簽政策，即53個國家的外國人持有第三國（地區）簽證和機票（船票）途經當地時，可以免簽停留144小時。政策的出台將進一步促進經濟，拉動旅遊業發展。

1月1日，美國遊客 BEME 成為廈門空港口岸首位享受 144 小時過境免簽政策的旅客。（視覺中國）

據早前國家移民管理局有關負責人介紹，此次在廈門等5個城市實施的外國人144小時過境免簽政策是對現行72小時過境免簽政策的進一步優化，一是延長了免簽停留時間，由原來的72小時統一延長至144小時；二是增加了入出境口岸，免簽過境人員可分別由廈門航空和海港口岸、青島航空和海港口岸、武漢航空口岸、成都航空口岸、昆明航空口岸入出境。

1月1日起，53國外國人過境武漢、廈門、青島、成都、昆明可享受144小時過境免簽。（視覺中國）

2013年以來，國務院陸續批准了北京等18個城市實施對53個國家人員72小時過境免簽政策，以及京津冀、江浙滬、遼寧沈陽和大連實施144小時過境免簽政策，為外國人短期到中國旅游和臨時商務訪問提供了出入境便利，帶動了當地相關服務業的發展。