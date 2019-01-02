籲美不得實施涉台法案　外交部引習近平講話：台灣問題是中國內政

官媒《人民日報》1月2日報道，1月2日，就美國總統特朗普簽署《2018年亞洲再保證倡議法案》，中國外交部發言人陸慷批評當中涉台內容為「粗暴干涉中國內政」，並指中方已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人陸慷。（資料圖片）

陸慷指相關法案「嚴重違反」一個中國原則，以及中美三個聯合公報規定，實屬「粗暴干涉中國內政」，中方對美方執意簽署該案表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

報道又引述陸慷指：「我願提請美方注意，今天上午，習近平主席在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的重要講話中鄭重強調，台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。」

中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施法案有關內容，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係大局和台海和平穩定。

法案籲請特朗普定期對台軍售

「2018年亞洲再保證倡議法案」由美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提出，於2018年12月獲得參眾兩院通過。該法案旨在制定美國在印太地區的長期戰略願景，並強化美國在該地區的領導地位。

法案內容包括：支持美國與台灣密切的經濟、政治及安全關係；忠實執行「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的承諾；籲請美國總統特朗普定期對台軍售；以及依據簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）授權美國高階官員訪台。