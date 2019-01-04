王毅訪問埃塞俄比亞：非洲債務問題被炒作　責任推向中國不符事實

中國國務委員兼外長王毅本月2日起展開一連5日的訪問非洲行程，此行首站為埃塞俄比亞，他亦分別與總理阿比及外長沃爾基內會面。 對於非洲債務問題，王毅強調把責任推向中國是不符合事實，也不獲非洲國家認同。

對於非洲債務問題，王毅強調把責任推向中國是不符合事實，也不會獲非洲國家認同。（中新社/資料圖片）

王：非洲債務是歷史問題

王毅在與沃爾基會面後在記者會上表示，中非合作歷來是南南合作的標桿，也被公認為國際對非合作的典範。然而，部份非洲國家近期在財政金融方面遇到一些困難，中方願意在非洲人民需要的時候伸出援手，在力所能及的範圍內幫助他們度過暫時的困難。

不過，王毅指出最近國際上有輿論不斷炒作非洲的債務問題，甚至企圖把責任推到中國頭上，強調這既不符合事實，也不會得到非洲國家認同。他表示，非洲債務是一個由來已久的歷史遺留問題，並不是今天才出現，更不是由中方造成的。至於誰是非洲債務的始作俑者，他指：「非洲人民最清楚，某些國家自己也心知肚明。」

王：中非合作不附政治條件

此外，王毅表示中國對非洲的投融資合作從不謀取政治私利，也從不附加任何政治條件。中方堅持依法依規和公開透明，嚴格按照各國法律和市場規則行事，從不允許也絕不姑息任何暗箱操作和腐敗行為。對於解決非洲債務問題的方法，王毅指要使非洲盡快實現經濟的自主和可持續發展。

而王毅與阿比會面時就表示，埃塞俄比亞是中國在非洲共建「一帶一路」的重要合作夥伴。阿比就說，埃方堅定奉行一個中國政策，積極支持「一帶一路」倡議。