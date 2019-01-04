與第四任妻子王前所生　劉少奇三子劉丁病逝終年72歲　

已故中共領導人劉少奇第三子、湖南長沙市商業銀行北區支行前副行長劉丁（又名劉允真）因患肺源性心臟病，經醫治無效，於元旦（1日）當天在解放軍總醫院第四醫學中心病逝，終年72歲。

據中直育英同學會消息，校友劉丁的遺願是喪事從簡，親屬會遵從其遺願，不舉行任何形式的悼念活動。親屬於周四（3日）早上8時30分在醫院告別室舉行簡單告別儀式後，9時正起靈將劉丁遺體送往八寶山殯儀館火化。

親屬瞻仰劉丁遺容。（網上圖片）

資料顯示，生於陝西延安的劉丁中學畢業後考入北京郊區的良鄉農業技術學校，至1966年被下放至八達嶺延慶山區教書。劉丁在文化大革命結束後回到北京，在國家科學技術協會工作，改革開放後又曾到廣西等地從事經濟管理工作。及至1996年，劉丁來到湖南，擔任長沙市商業銀行北區支行副行長，直到2006年退休。

劉少奇與第六任妻子王光美。（資料圖片）

劉少奇第四子劉源是解放軍上將。（視覺中國）

據資料介紹，劉少奇有六任妻子共育有9名子女，其中與第二任妻子何葆貞生下二男一女，有長子劉允斌、長女劉愛琴及次子劉允若；與第四任妻子王前生下一男一女，有次女劉濤、三子劉丁；與第六任妻子王光美生下一男三女，有三女劉平平（又名王晴）、四子劉源、四女劉亭亭及五女劉瀟瀟。

劉少奇的眾多子女中，較為人知的要數與第六任妻子王光美所生的第四子、現任全國人大財經委副主任委員劉源。劉源在中共十七大及十八大均獲擔任中央委員，歷任解放軍軍事科學院政委、解放軍總後勤部政治委員等職。

（綜合報道）