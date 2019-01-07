王岐山月底訪瑞士並出席達沃斯世界經濟論壇　期間或與特朗普會晤

中國外交部證實國家副主席王岐山將於本月下旬到訪瑞士並出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）。消息指，他在訪問期間或與美國總統特朗普會晤，或談及中美貿易問題。

中國國家副主席王岐山。（資料圖片）

在今日（7日）舉行的外交部例行記者會上，發言人陸慷宣布，應瑞士聯邦主席毛雷爾和世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布邀請，國家副主席王岐山將於1月21日至24日訪問瑞士並出席達沃斯世界經濟論壇2019年年會。

實際上，王岐山出席達沃斯世界經濟論壇早已傳出。《南華早報》上周六（5日）曾引述消息人士稱，預計他期間會與特朗普舉行場邊會議。消息又指，即使特朗普屆時沒有會見王岐山，他也會指派一名或多名高級貿易官員代替。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），以及特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）料將出席論壇。

若屆時王岐山與特朗普會面，將成為繼12月1日阿根廷「習特會」後，中美雙方在兩個月內舉行的第二次高級別會談。

曾稱中美「合則兩利，鬥則兩傷」

被視為習近平「左右手」的王岐山，過去曾多次「臨危受命」解決危機，包括90年代廣東金融危機、北京SARS疫情及中共反腐等，被外界稱為是善於處理棘手問題的「救火隊長」。

去年9月中旬，美方宣布對中國2000億美元商品加徵10％關稅，貿易戰進一步升溫後，王岐山出席在北京召開的中美金融圓桌會議，與包括黑石集團、花旗、高盛等華爾街巨頭談話，希望更深入了解美國想法。此外，他11月初出席新加坡舉行的首屆「彭博創新經濟論壇」時亦曾表示，兩國「合則兩利，鬥則兩傷」，中方願與美方就雙方關切問題開展磋商，推動經貿問題達成雙方都能接受的方案。