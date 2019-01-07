全國宣傳部長會議召開　王滬寧：營造慶祝新中國成立70周年氛圍

全國宣傳部長會議昨日（6日）在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席會議並講話。他強調，要圍繞慶祝新中國成立70週年統籌推進各項宣傳工作，營造濃厚氛圍、凝聚奮進力量。

王滬寧表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，推動宣傳思想工作守正創新，為黨和國家事業發展提供有力思想保證和強大精神力量。

王滬寧指出，做好今年宣傳思想工作，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重，要圍繞慶祝新中國成立70周年統籌推進各項宣傳工作，營造濃厚氛圍、凝聚奮進力量。要加強黨對宣傳思想工作的全面領導，堅持把黨的政治建設擺在首位，抓好幹部和人才隊伍建設，牢牢掌握意識形態工作領導權。

黃坤明：唱響禮讚新中國、奮進新時代的昂揚旋律

中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明主持會議並作工作部署。他強調，要高舉新時代的思想旗幟，推動習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹向縱深發展；緊緊圍繞慶祝新中國成立70週年，唱響禮讚新中國、奮進新時代的昂揚旋律；著眼強信心聚民心暖人心築同心，鞏固壯大決勝全面小康、推動改革發展的輿論強勢。

他又指，要推進文化精品創作生產和文化高質量發展，更好滿足人民精神文化生活新期待；推動對外宣傳改進創新，展示真實立體全面的中國。要以黨的政治建設為統領，全面加強宣傳思想戰線黨的建設，廣泛開展增強「四力」教育實踐，以良好精神狀態和優異工作業績迎接新中國成立70周年。