劉永坦、錢七虎獲2018年國家最高科學技術獎　每人獎金八百萬

2019年1月8日上午，一年一度的中國國家科學技術獎獎勵大會在京舉行。 據最新消息指出，哈爾濱工業大學劉永坦院士、中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士獲2018年度國家最高科學技術獎，每人獎金800萬元人民幣。

2018中國國家最高科學技術獎於今（8）日上午頒發。（VCG）

哈爾濱工業大學劉永坦院士。（網絡圖片）

據了解，哈爾濱工業大學劉永坦院士，1936年12月生，82歲，江蘇南京人，中國共產黨黨員，哈爾濱工業大學教授，雷達與信號處理技術專家，中國科學院院士、中國工程院院士。

劉永坦長期致力中國對海遠端預警技術研究和裝備發展，其團隊研製了中國首部全天時、全天候、超視距、海空相容的海防預警裝備，官媒指，這「極大拓展了中國的海防戰略縱深，為現代化強國作出了突出貢獻」。

中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。（網絡圖片）

中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士， 1937年10月生，81歲，江蘇昆山人，中國共產黨黨員，中國人民解放軍陸軍工程大學教授，岩石力學和防護工程專家，中國工程院院士。

錢七虎長期致力於中國防護工程研究與應用。其團隊有系統的建立從淺埋到深埋、從單體到體系、從常規抗力到超高抗力的工程防護體系，解決了核武器空中、觸地、鑽地爆炸以及新型鑽地彈侵徹爆炸等關鍵工程防護技術難題，官媒稱，他「培養造就了一支防護工程領域鑄盾強軍的國際一流科技創新隊伍，對中國防和人防工程各個時期的建設發展作出了傑出貢獻」。

當天在人民大會堂舉行的2018年度國家科學技術獎勵大會上，中國另四大國家科技獎也一一揭曉並頒獎。其中，2018年度國家自然科學獎38項，包括一等獎1項、二等獎37項；國家技術發明獎67項，包括一等獎4項、二等獎63項；國家科學技術進步獎173項，包括特等獎2項、一等獎23項、二等獎148項；中華人民共和國國際科學技術合作獎授予了5位外國科學家。