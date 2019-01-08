北京小學校工持手錘打傷20名學生　昨剛發報告稱京校園安全感最高

北京西城區宣師一附小校內今天（8日）發生一男子傷害學生事件，造成20人受傷，其中3人傷勢較重。經公安調查，嫌疑人賈某為發洩不滿情緒，用手錘在課間將多名學生打傷。

涉事學校圍滿家長。（網上圖片）

央視新聞1月8日消息指，經公安部門初步調查，嫌疑人賈某某，男，49歲，黑龍江人，是該學校聘用的勞務派遣人員，日常從事維修工作。賈某勞務派遣合同將於今年1月到期，勞務公司未與其續簽原來的合同。賈某為發洩不滿情緒，持日常工作用的手錘在課間將多名學生打傷。

目前，公安機關已對賈某採取刑事拘留措施，正在進一步審查中。

此外原定於今晚7點半開始的新聞發布會，推遲到8點才開始。西城區政府黨組書記、區長王少峰在現場鞠躬致歉。王少峰介紹，目前，兩家醫院正在全力救治，家長已參與陪護，受傷學生都沒有生命危險，已有7名學生被安排手術，手術效果比較成功，還有一名孩子正在手術，其他受傷學生都在觀察中。相關部門已請專家進行心理安撫。他還表示，公安已加強全區校園安全保衛工作。

北京西城區政府黨組書記、區長王少峰出席發布會，北京市教委、北京兒童醫院、宣師一附小、宣武醫院、西城公安分局的相關負責人也都有到會參加。（網上圖片）

平安中國藍皮書指北京校園整體安全係數最高。（北京晚報）

平安中國藍皮書：北京校園整體安全系數最高

儘管目前調查表明，這場襲擊屬於個人行為，但具有諷刺意味的是，就在案發的前一天，由中國人民公安大學首都社會安全研究基地與社科文獻出版社共同發布的《平安中國藍皮書：平安北京建設發展報告（2018）》顯示，北京居民「感到安全」的佔比為91.58%，呈現良好態勢。北京整體安全感狀況相對較好，其中「校園安全感」最好。

藍皮書還指出，北京校園整體安全系數較高，按照不同類型校園安全狀況由高到低排名依次是幼兒園、中小學校園、大學校園。幼兒園整體安全狀況最好，其中最主要的安全問題是「校園食品安全行為」，其他安全問題尚不顯著。

（綜合報道）