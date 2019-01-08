【金正恩訪華】與習近平會談一小時　韓媒：獲隆重設宴款待慶生

朝鮮領袖金正恩一年內第四度訪華，據《韓聯社》報道，金正恩今天（8日）下午與中共總書記習近平，在人民大會堂舉行會談，傍晚偕同夫人李雪主出席習近平為其舉辦的歡迎晚宴。 報道稱由於今天是金正恩35歲生日，晚宴非常隆重，習近平更特意為金正恩慶生，其後又安排觀看文藝演出。

金正恩下午乘坐專車抵達北京人民大會堂。（路透社）

報道指出，習近平與金正恩大約下午4點多在人民大會堂舉行第四次中朝首腦會面，會面時間約一小時，會面內容包括商定中朝領導人會為朝鮮半島局勢穩定繼續出力，中方確認朝鮮對無核化的決心、為穩定局勢付出的努力，以及中方對此給予的支持。另有消息指，習近平與金正恩就第二次「特金會」、深化中朝關係等問題深入交換意見。

金正恩據傳生於1984年1月8日，他不像祖父金日成的生日4月15日被定為「太陽節」、父親金正日的生日2月16日被定為「光明星節」，這兩天都被視為朝鮮民族重大節日，但朝鮮官方至今未明定金正恩的生日為國定假日。

早前韓國媒體分析稱，金正恩有可能認為自己在政治上尚未有「傲人成績」，同時他可能是覺得自己還年輕，需向父親和祖父表達敬意。不過，也有分析認為，這背後可能還有更實際的、說不出口的經濟原因。因為如果把金正恩的生日列為國定假日，當局必須在假日的當天向國民分發大量食物，例如油、肉等，以朝鮮目前的經濟狀況來看，這是一個不小的負擔。

（韓聯社）