李克強主持國務院常務會議　針對小微企業推出新減稅措施

今日（9日），國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會上決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施、部署加快發行和用好地方政府專項債券、要求強化農民工欠薪治理等。

國務院預計，新措施每年可再為小微企業減負約2000億元。（視覺中國）

會議指出，貫徹中央經濟工作會議精神，保持今年經濟運行在合理區間，努力實現一季度平穩開局十分重要。發展好小微企業關係經濟平穩運行和就業穩定，決定對其推出新的普惠性減稅措施，包括：

一. 大幅放寬可享受所得稅優惠的小型微利企業標準，對其年應納稅所得額不超過100萬元 （人民幣，下同）、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計入應納稅所得額，使稅負降至5%和10%。這一優惠將覆蓋95%以上的納稅企業，其中98%為民營企業。

二. 對主要包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷售額3萬元提到10萬元。

三. 允許各省（區、市）政府對增值稅小規模納稅人，在50%幅度內減徵資源稅、城市維護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地佔用稅等地方稅種及教育費附加等。

四. 擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資個人有更多稅收優惠。

五, 為彌補因減稅降費形成的地方財力缺口，中央財政將加大對地方一般性轉移支付。