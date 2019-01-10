中國「天網2018」追回1335名外逃人員　追贓金額逾35億人民幣

中國官方近年加強追緝涉嫌違法潛逃海外的「外逃人員」。最近消息顯示，中國「天網2018」行動共追回1335名外逃人員，當中包括5名「百名紅通人員」，追贓金額逾35億（人民幣，下同）。

中國汽車工業協會前常務副會長兼秘書長蔣雷去年底回國自首，成第55名到案紅通人員。（資料圖片）

中央紀委國家監委網站發布消息，中央追逃辦近日通報稱，「天網2018」行動全國共追回外逃人員1335名（引渡17人，遣返66人，異地追訴1人，緝捕275人，勸返500人，邊境觸網202人，境內抓獲198人，主動自首等76人），其中黨員和國家工作人員307人，包括「百名紅通人員」5名，追贓金額35.41億元。

「天網行動」是中國官方於2015年3月啟動，部署開展的針對外逃腐敗分子的行動，由中央反腐敗協調小組、中央組織部、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行等機構部門負責。截至目前，成功從90多個國家和地區追回外逃人員逾4000人，其中國家工作人員800人，「百名紅通人員」55人，追回贓款近百億元。

「百名紅通人員」已有55人到案

2015年4月，國際刑警組織中國國家中心局集中公布針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員「紅色通緝令」，加大全球追緝力度。3年多的時間，截至2018年底，「百名紅通人員」已到案55人。

而為了加強追捕，中央追逃辦去年更公開50名涉嫌職務犯罪和經濟犯罪的披露50名涉嫌職務犯罪和經濟犯罪的外逃人員名單，當中顯示外逃人員的名字、可能外逃地、涉嫌罪名等，當中23人可能逃至美國、11人可能逃至加拿大、6人可能逃至新西蘭、4人可能逃至澳州、可能逃至英國、越南、新加坡、泰國的各1人，也有2人可能逃到本港。