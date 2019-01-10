Tesla CEO馬斯克稱「熱愛中國願意多來」　李克強：給你中國綠卡

中國國務院總理李克強今年的首場外事活動，是在中南海紫光閣會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的行政總裁馬斯克（Elon Musk）。 據官方傳媒報道，馬斯克向李克強稱非常熱愛中國，願意多到中國，結果獲對方積極回應「如果你確有這個想法，我們可以向你發放『中國綠卡』」。

據報道，馬斯克向李克強表示Tesla將力爭把在上海的首間工廠打造成世界最先進的工廠之一，不只是電動車本身，還有工廠的生產線，「上海工廠將通過智能系統，實現任何一個操作與中央數據庫交流互動，就像『擁有生命一樣』；工廠生產的新能源汽車在續航里程、功率成本、軟件升級等若干指標方面均達到世界最先進水平。」

李克強在中南海紫光閣會見馬斯克。（中國政府網）

在被問到對中國有甚麼期待時，馬斯克則稱希望將上海工廠打造成全球範例，他更即席表示「我非常熱愛中國，願意多到這裏來。」李克強聞言後隨即回應「如果你確有這個想法，我們可以向你發放『中國綠卡』。」

馬斯克與李克強在會面結束前，一同到紫光閣外參觀3款不同型號的Tesla電動車，期間二人一問一答討論得非常熱烈。李克強接連問道「電池安裝在哪裏，佔車重多大比例，能否進一步降低？汽車軟件是否自主研發，與製造工廠可以在線連接嗎？」。李克強得知其中一款電動車在車門打開時需要較大空間後，就當場向馬斯克提議「這一設計需要根據中國停車位大小進一步改進，中國市場雖然巨大，但中國城市的土地有限，車位空間普遍緊湊。」

馬斯克與李克強在會面結束前，一同到紫光閣外參觀3款不同型號的Tesla電動車。（微博）

但值得留意是，馬斯克近來在美國近來是事非不斷，例如他在去底8月突然在Twitter上發文稱考慮將公司私有化，被指涉嫌操控股價，最終要與美國證券交易委員會達成和解協議，辭去Tesla董事長一職並支付2000萬美元罰款。

（中國政府網）