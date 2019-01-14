【加拿大男走私毒品案】大連中院重審改判死刑　沒收個人全部財產

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌在內地走私200克甲基安非他命（methamphetamine，俗稱「冰毒」），該案今天（1月14日）在大連市中級人民法院重審。 謝倫伯格被改判死刑，並沒收個人全部財產，他可以在10日內向遼寧省高級人民法院提出上訴。官方又指審訊期間，有中外記者和加拿大駐華使館官員到庭旁聽。

大連中院重審加拿大男販毒案。（資料圖片）

此前根據官方中國國際電視台（CGTN）報道，法院官員透露，謝倫伯格請求不要批准加拿大媒體在庭內聽審，而他看來不願加國同鄉聽聞這宗案件。

報道指，大連中院稱擁有證據，謝倫伯格極有可能參與有組織的國際販毒活動。謝倫伯格則反駁，他在案發期間只是一名遊客，認為自己被罪犯陷害。根據中國法律，販毒和製毒罪行，可被判無期徒刑甚至死刑。

大連中院重審加拿大男走私毒品案，改判死刑並沒收個人全部財產。（網頁截圖）

去年12月被上級法院駁回量刑

大連市中級人民法院早於2016年3月15日開庭審理案件，並於去年11月20日宣告一審判決，裁定被告謝倫伯格犯走私毒品罪成，判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產15萬元人民幣，驅逐出境，謝倫伯格當時提出上訴。

遼寧省高級人民法院立案受理後，上月29日開庭審理，認定其為從犯和犯罪未遂，從輕處罰明顯不當，建議發回重新審判。