中國遊客攜無人機入境約旦被扣　華使館交涉後获釋

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一名中國遊客近日因攜帶無人機入境約旦被當地安全部門扣押。經中國使館交涉後，約旦安全部門釋放該名遊客，無人機則被沒收。

使館提醒中國公民切勿攜帶無人機入境約旦，避免引發不必要的麻煩。（中國駐約旦使館）

当地時間1月14日，中國駐約旦大使館通報，近日接到報案稱一名中國遊客從以色列口岸入境約旦時，因攜帶無人機而被約旦安全部門扣押。經使館交涉後，該名華客获釋放，而無人機則被沒收。

大使館透露，無人機在約旦屬敏感設備，約旦安全部門常以危害約國家安全、有從事間諜或恐怖活動嫌疑為由，對攜帶、使用無人機人員進行調查。

大使館在通報中也提醒來約中國公民切勿攜帶無人機入境約旦，避免引發不必要的麻煩，確保出行平安順利。

無人機被多國列入不准入境物品

去年11月11日，中國駐沙特阿拉伯大使館發通報稱，一名中國公民赴沙時因行李中裝有兩架遙控玩具飛機，被沙海關沒收並處以2000里亞爾罰款。經交涉，沙海關稱因當事人攜帶了禁止入境的物品（帶有攝像頭的飛行器）故做此決定。通報透露，根據沙特海關公布的不准入境物品清單（截止2018年11月8日），無人機及相關零件為禁止入境物品。

另外，中國駐埃及大使館1月9日也發布通知稱，大使館鄭重提醒赴埃及的中國公民，嚴格遵守埃及海關關於隨身攜帶物品種類和數量的規定，其中就包括嚴禁攜帶無人機、對講機等無線電通訊設備入境埃及。

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