【非洲豬瘟】官方：已撲殺生豬91.6萬頭　疫情點狀散發未流行蔓延

自去年8月遼寧爆發首宗非洲豬瘟以來，疫情在內地有持續擴散的跡象，至今已有24省（直轄市、自治區）爆發疫情。 針對非洲豬瘟疫情，農業農村部新聞發言人廣德福表示，截至昨日（14日）已累計撲殺生豬91.6萬頭，疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。

農業農村部新聞發言人廣德福。（農業農村部網站）

農業農村部新聞發言人廣德福向傳媒通報，8月份內地「部分省份」發生非洲豬瘟疫情以來，各地各有關部門按照中央決策部署，充分發揮聯防聯控機制作用，嚴格開展疫情處置，強化關鍵防控措施落實，統籌做好疫病防控、豬肉市場供應等工作。

他表示，截至2019年1月14日，曾有24個省份發生過家豬和野豬疫情，累計撲殺生豬91.6萬頭。目前，已有21個省份的77個疫區按規定解除封鎖。疫情處於點狀散發，沒有流行蔓延。

廣德福續指，疫情發生後，農業農村部始終按照「及時、公開、透明」的通報原則，做好疫情發布工作，及時向世界動物衛生組織（OIE）等國際/區域組織、相關國家和地區進行了通報。世界動物衛生組織（OIE）成員都可以從OIE及時獲得動物疫情信息。

僅7省尚未傳出疫情

據了解，內地至今已有24個省級行政區爆發非洲豬瘟疫情，僅剩新疆、西藏、寧夏、廣西、海南、山東和河北7個省區尚未傳出疫情。