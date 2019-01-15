陜西前省委書記趙正永落馬　傳涉秦嶺違建別墅及千億礦權兩大案

中共中央紀委國家監察委官網1月15日公布，陝西前省委書記趙正永涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

陜西前省委書記趙正永。（資料圖片）

趙正永，1951年出生，安徽馬鞍山人，2001年6月至2005年1月任陝西省委常委兼省政法委書記，2005年1月至2010年8月兼任安徽副省長，2007年8月至2007年12月在美國哈佛大學研修班學習。

2010年5月起，趙正永任陝西省委副書記，同年6月出任陝西省省長，至2012年12月升任陝西省委書記，直到2016年3月退休卸任。其後他曾出任第十二屆全國人民代表大會內務司法委員會副主任委員，至去年3月卸任。

礦權案卷宗在最高法「被盜」

近來據傳趙正永於陝西任內牽涉兩宗貪腐案，分別為「秦嶺違建別墅案」及「陝西千億礦權案」。

就秦嶺違建別墅案，據《瞭望》週刊去年11月稱，歷時3個月的秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1194棟，拆除1185棟，沒收9棟。今年1月官方央視專題紀錄片更透露，涉事陝西各級官員層層作假，企圖瞞騙中南海。

至於陝西千億礦權案，據央視前主持人崔永元爆料，指陝西商人趙發琦12年來打官司維權，然而其案件2年前上訴到最高人民法院後，卷宗卻「被盜」，到現在都找不回來。