美國防情報局：中國部分軍事科技已領先世界　阻止台獨是主要動力

美國國防情報局（DIA）今天（16日）發布2019年度「中國軍力報告」（China Military Power），指出中國軍力快速成長，目前已在部分全球最先進武器系統領域取得領先地位，部分項目甚至已超越對手。 報告又指，阻止台灣獨立是中國推動軍事現代化的主要動力。

美國國防情報局指中國部分軍事科技已領先世界。圖為解放軍蘇—35戰機與友機開展編隊飛行訓練。（解放軍畫報）

這篇長達125頁的非機密報告指出，中國近年來在軍事上已有顯著的躍進，部分歸因於中國藉法規強制外國夥伴釋出高科技機密，以換取進入龐大的中國市場。報告指「用盡手段取得科技，令解放軍在一些最現代的武器系統裏，快要居於世界領導地位」。

報告指出，中國目前在諸多科技領域已處領先，包括艦船設計、中程及中遠程導彈，以及高超音速（hypersonic）武器。其中高超音速技術發展最令美國擔心，因為該類武器可令導彈以幾倍音速的速度飛行，並能躲避導彈防衞系統。中國若掌握這種技術，將得以發射更難被偵測到的飛彈。

報告又提到，中國軍事力量增長，意味中國在航空、航海、太空以及網絡方面已有先進能力，可在區域中行使意志，而阻止台灣獨立是中國推動軍事現代化的主要動力。

高超音速反艦彈道導彈CM-401首度在珠海航展會場公開展示。（視覺中國）

指中國軍事能力仍有缺口

國防情報局不具名高階官員今天接受《路透社》訪問表示，隨著中國大陸軍力成長，隨著中國大陸日漸擴張和現代化軍事能力，有朝一日或會考慮動用武力把台灣納入掌控，美方對此密切關注。

但他亦表示，中國軍事能力仍有缺口，他並不預期解放軍會這麼做，因此不必過度反應，因為習近平可能認為他有大把時間達到對台統一。但他認為最令美國擔心的是，解放軍漸漸對贏得對台戰役有信心。

（路透社、中央社、美國國防情報局）