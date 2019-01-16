博鰲論壇3月26日登場　主題共同命運行動發展

中國2019年首場主場外交——博鰲亞洲論壇2019年年會將於3月26日至29日在海南博鰲舉行，年會主題為「共同命運、共同行動、共同發展」，擬設置50多場正式座談與會議。 官方目前尚未透露國家主席習近平是否出席。

2019年博鰲年會舉行日期定為今年3月26日到29日，於海南省博鰲舉行。（資料圖片）

博鰲亞洲論壇2019年年會新聞發布會今日（16日）在北京舉行。博鰲亞洲論壇秘書長李保東在會上表示，今的年博鰲年會舉行日期定為今年3月26日到29日，於海南省博鰲舉行，3月28日舉行開幕式和全會，今年主題則為「共同命運、共同行動、共同發展」。



在當天的發布會上，李保東未有證實國家主席習近平是否出席今年的博鰲論壇。李保東表示，中國作為博鰲亞洲論壇東道國，每年都有領導人出席年會。此外，已經有多個亞洲和歐洲國家領導人初步明確參會意向。

國家主席習近平2018年4月10日在博鰲亞洲論壇年會開幕式發表主旨演講。（新華社）

2019博鰲論壇聚焦五大板塊

李保東表示，今年會議主題議題和主要活動，離不開對當前國際地區形勢的分析，「不能空談」。初步擬設置50場左右的正式討論，包括開幕大會、分論壇、CEO對話、圓桌會議等。聚焦五大板塊，分別就開放型世界經濟、多邊主義、區域合作、全球治理、創新驅動、高質量發展和前沿議題等，進行研討。

他透露，討論今年年會主題時，大家非常擔憂單邊主義、貿易保護主義對經濟造成危害，也對今年寄予厚望，希望推動多邊主義全球治理向前發展以及對話合作，但涉及國際規則要先凝聚國際共識，因此，在這樣背景下，今年的主題確認為「三共」，也就是「共同命運、共同行動、共同發展」。