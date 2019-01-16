【肯尼亞恐襲】兩名被困酒店中國公民獲救　大使館確認無人傷亡

非洲肯尼亞首都內羅畢一間高級酒店在當地時間周二（15日）遭遇恐襲，至少已導致15人死亡，以索馬里為基地的極端組織青年黨（al-Shabab）承認責任。 中國駐肯尼亞大使館在周三（16日）表示，事發時有兩名中國公民一度被困在酒店，目前已經安全獲救，身體狀況良好。

持槍武裝分子進入酒店大開殺戒。（美聯社）

荷槍實彈的保安部隊在恐襲發生後趕到現場增援。（法新社）

據通報，在獲知有關消息後，大使館第一時間啟動應急機制，立即聯繫當地警方等部門，要求盡快解救被困的中國公民。在大使館的積極參與和協助下，該兩名中國公民當天已被平安救出，並獲專人安排帶離現場、接回使館，目前身體狀況良好。

通報又提到，大使館同時與在肯尼亞的中資機構、僑團保持密切聯繫，並逐一撥打內羅畢主要醫院電話，核實有否中國公民傷亡情況。截至目前，暫未發現有中國公民在事件中傷亡。

通報強調，大使館會繼續跟蹤事件發展，同時提醒在當地中國公民要提高安全防範意識，如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐肯尼亞大使館或外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心。