胡潤研究院：增長放緩　中國富豪對經濟信心創10年新低

受中美貿易戰等因素影響，中國去年經濟增長再度放緩。胡潤研究院昨日（16日）發布的一份研究報告更顯示，中國富豪對中國經濟信心創下10年來新低，僅不足3成半受訪者表示「非常有信心」。

調查指出，中國富豪對經濟信心創10年新低。（視覺中國）

胡潤研究院昨天發布《2019至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告》，分析中國高淨值人士（按：資產淨值較高的人士）生活方式、消費習慣以及品牌認知的偏好與轉變。調查數據在近半年採集，訪問對象為465 位個人資產在1000萬元（人民幣，下同）以上的中國人士，其中84位資產過億。

報告指出，2018年受中美貿易摩擦與中國經濟轉型影響，中國經濟增速創歷史新低，中國高淨值人士經濟信心指數也創新低。數據顯示，僅34%受訪者對中國經濟「非常有信心」，該比率比一年前的48%大幅下滑14個百分點，與兩年前的63%相比更低近3成，同時也是10年來新低。而對中國經濟「沒有信心」的受訪者有14%，是10年來新高。不過，仍有52%受訪者對中國經濟表示「還算有信心」。

逾3成人選擇「積極投資」

不過面對著充滿變數的經濟環境，富豪們的投資理念卻似乎變得積極和清晰。雖然36%的高淨值人群持「 規避風險」的投資理念，較去年的33%高出3百分點，但有近33%的受訪者認為儘管有著複雜的情勢，在投資理財上更應該選擇「積極投資」比去年的24%增近一成。此外，僅有18%的被訪者表示「看情況」，去年這一比例為38% 。

另外，52.9%還沒移民的受訪人士「不考慮」移民，較去年的51.2略有上升；考慮移民的受訪者佔38.4% ，小幅上升；8.7%「已移民」或「正在申請」，較去年的12.2%下降。對於10年後的中美發展變化，41%的受訪者預期將「不分上下」，較去年調查上升5個百分點；認為「中國優先」和「美國優先」的比例均有所下降，分別從36.9%下降至今年33%及由27.2%下降至今年27%。