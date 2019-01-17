男子表演「活吞鋼絲」失手　入院取出兩根鋼絲一支筆芯

22 歲男子小林（化名）是個雜技演員，他的其中一項拿手好戲是「活吞鋼絲」，用長線綁住鋼絲和筆芯吞下去，等表演再將它們拉出。 日前，小林來到江蘇南通表演，拉線卻在表演途中意外斷掉，令兩根鋼絲和一支筆芯留在體內，最終要入院由醫生幫他取出。

被留在體內的鋼絲和筆芯長約12至16厘米。（網上圖片）

原籍貴州、現年22歲的小林是位雜技演員，他平時表演節目時，用一根細長的線綁住長約12至16厘米的鋼絲和筆芯吞去，之後牽著這根線從體內將鋼絲和筆芯拉出來。但在1月14日，他在南通某地表演結束後，連接鋼絲和筆芯的線意外斷掉，鋼絲和筆芯留在體內取不出來。

小林只得到就近醫院要求取異物，再聽醫生建議轉到南通大學附屬醫院（通大附院）治療。到達通大附院胃鏡室時，距離吞下鋼絲已經超過4小時，並已經出現腹部疼痛的症狀。在場醫生見情況緊急，決定立即幫他取物。

在取物過程中，醫院消化內科主任醫師朱淨主任先將直徑約1厘米、總長度120厘米的管道插入小林體內，鉗住鋼絲和筆芯再取出。（網上圖片）

歷時40多分鐘終取出

在取物過程中，醫院消化內科主任醫師朱淨主任先將直徑約1厘米、總長度120厘米的管道插入小林體內，鉗住鋼絲和筆芯再取出。由於鋼絲太細，過程中出現幾次滑脫，經反覆嘗試、歷時40多分鐘才終於將異物一一取出。幸運的是，由於這是表演的道具，鋼絲兩頭事先均有軟膠保護，進入體內後未對消化道造成嚴重損傷。

通大附院消化內科胃鏡室醫務人員表示，該院每年在胃鏡下和氣管鏡下取異物的不下百人。而異物也是五花八門，主要為進食時不慎誤吞的魚骨、棗核、花生、骨頭等，還有各種原因誤入食道和氣道的筆帽、硬幣、假牙、縫衣針等，甚至有醫生取出過牙刷。