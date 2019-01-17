浙江新聞微信公號1月17日消息，1月17日，就投資者起訴上市公司祥源文化（原萬家文化）及藝人趙薇一案，杭州中院一審裁定投資者勝訴。 報道引述原告代理人、浙江裕豐律師事務所厲健的消息：「我們剛收到杭州中院一審勝訴判決。這是涉及被告趙薇的證券虛假陳述案全國首例判決，對後續案件具有重要借鑒意義。」

股民訴祥源文化索償案一審勝訴，趙薇承擔連帶賠償責任。（資料圖片）

2018年4月，內地中證監查明，在控股權轉讓過程中，趙薇旗下龍薇傳媒通過萬家文化，在2017年1月12日和2017年2月16日公告中，所披露的資認有虛假記載成份、陳述有誤導以及重大遺漏。中證監就此責令萬家文化改正，給予警告，並處60萬元（人民幣．下同）罰款。趙薇夫婦則被罰款30萬元，禁入證券市場5年。

根據《證券法》和相關司法解釋，上市公司及相關人等如因虛假陳述，導致投資者權益受損，應承擔民事賠償責任。

法院：原告損失與虛假陳述有因果關係

在處罰決定公布後，全國各地陸續有投資者以證券虛假陳述為由，起訴祥源文化等被告。其中，厲健所代理的首批案件於2018年9月19日在杭州中院開庭，原告王女士在2017年1月24日至26日期間，合計買入萬家文化10000股，均價每股20.94元，就此向被告祥源文化和趙薇索賠96203.29元。

杭州中院裁定，祥源文化的資訊披露問題嚴重誤導投資者和市場，其違法行為構成「虛假陳述」，原告損失與虛假陳述有因果關係，祥源文化應承擔賠償責任，趙薇應承擔連帶賠償責任。法院一審判決祥源文化支付原告王女士賠償款、利息合計54535.83元，趙薇對上述債務承擔連帶責任。