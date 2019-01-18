【權健黑幕】涉非法行醫虛假宣傳　去世女童周洋父親報案控告權健

周洋父親周二力今天（18日）在律師的陪同下，向天津警方報案，提交對權健及公司創始人兼董事長束昱輝的刑事控告書。

在針對周洋案件的問題上，周二力與律師均認為：權健前期開具無文號的中藥製劑，並對周洋診治等行為，束昱輝等涉嫌非法行醫犯罪；在後期宣傳上，束昱輝、權健公司等，涉嫌虛假廣告宣傳罪。對此應當向已立案的天津警方提交控告材料及相應證據。

1月18日上午，周二力正式到天津武清公安局報案，他提交的控告書稱，本案中，束昱輝明知不具備行醫資格，仍非法行醫，造成嚴重後果，符合非法行醫罪的客觀要件，要求追究其刑事責任。周二力表示，除了上述罪名之外，不排除對權健及其相關人員追加其他罪名的控告。

周洋父親周二力代理律師提供的刑事控告書。（澎湃新聞）

去年12月，內地著名醫學知識分享網站「丁香醫生」的一篇文章將天津權健推入輿論的風口浪尖。文章以3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，使用權健的抗癌產品，導致病情惡化，最終不幸離世。

事件在內地社會引起高度關注，涉及權健的種種醜聞也相繼曝光。天津警方今年1月1日起，對權健公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。1月13日，天津警方提請批准逮捕的權健公司束昱輝等16名犯罪嫌疑人，經審查，涉嫌組織、領導傳銷活動等罪，被批准逮捕。

（綜合報道）