【孟宏偉被查】憂慮遭綁架及孩子生命安全　孟妻尋求法國庇護

中國公安部前副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉自去年9月返國受查後，其妻高歌（Grace Meng）日前向法媒表示，因擔心自己及兩名兒子的人身安全，她周五（18日）會正式向法國尋求庇護。

國際刑警組織前主席孟宏偉（右）及妻子（左）。（美聯社）

自孟宏偉在去年9月返回中國受查後，其妻高歌便一直留在國際刑警組織總部所在地法國里昂（Lyon）。

高歌日前接受法國新聞電台（Franceinfo）及法媒《解放報》訪問時指，儘管自己目前受到法國警方保護，但她仍擔心自己和雙胞胎兒子的身心安全，更明言：「我擔心被綁架」。因此她需要法國政府提供保護、以協助她和她的孩子。

高歌又指，去年10月初，在其丈夫被查的消息公布之前，曾有兩名中國商人去過她家，向經濟學家出身的她諮詢投資建議，並邀請她乘坐私人飛機前往捷克。她拒絕了邀請，認為這是企圖綁架，此後便向法國警方尋求保護。同月底，中國駐里昂領事館稱收到孟宏偉寄來的信件，堅持要她親自前往領取。她要求領事館把信交給法國警方，或由法國警方陪同領取，但沒有收到答覆。

高歌還表示，目前她在中國的電話和網絡帳戶都遭到封鎖，未收到丈夫或家人的任何消息。她同時表示自己曾接過「奇怪的電話」，還曾經有一對中國夫婦尾隨她進入一家酒店，試圖收集有關她的資訊。

(Franceinfo/Liberation/VOA)