吉林政協原副主席王爾智被雙開：與親屬結成利益共同體大肆斂財

中共反腐機構中紀委19日宣布，對吉林省政協原副主席王爾智貪腐問題進行立案審查調查，王爾智被開除中共黨籍和公職。 王爾智是今年以來第二個受到黨紀政務處分的「老虎」，據報他曾獲孫政才「見證」仕途的「高光時刻」。

吉林政協原副主席王爾智嚴重違紀被雙開。（資料圖片）

通過親屬從中大肆斂財

中紀委发布的通報稱，王爾智身為黨的高級領導幹部，喪失理想信念，毫無黨性原則，將公權力淪為謀取個人私利的工具，與親屬結成利益共同體，為親屬經營活動謀取利益，長期利用職權和職務影響為私營企業主攬工程、拉項目，以所謂股權轉讓、業務佣金等「合法形式」掩蓋權錢交易實質，通過親屬從中大肆收錢斂財。

通報指，王爾智「對黨不忠誠、不老實」，為掩蓋自身違紀違法問題，對抗組織審查，在組織談話時不如實說明問題。

通報強調，王爾智的行為嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定給予王爾智開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其吉林省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

吉林政協原副主席王爾智嚴重違紀被雙開。（鳳凰網）

仕途「高光時刻」獲孫政才「見證」

據了解，王爾智曾擔任吉林省政府副秘書長、吉林省省直機關事務管理局局長等職務。2008年1月起出任吉林省政協秘書長。2012年2月，吉林省十屆政協五次會議在長春閉幕，王爾智升任吉林省政協副主席，迎來職業生涯的頂峰。會議當天在主席台就座的，包括時任吉林省委書記、省人大常委會主任孫政才。孫政才在2017年7月被中央紀委立案審查，同年9月被雙開。

王爾智是今年以來第二個受到黨紀政務處分的「老虎」，第一個是今年1月4日被雙開的廣東省委原常委、統戰部原部長曾志權。中紀委在兩人的通報中都用了「以『合法形式』掩蓋權錢交易實質」相關表述。