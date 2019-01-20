【秦嶺違建別墅案】陝西省政府：認真開展批評與自我批評

1月19日，陝西省政府領導班子召開2018年度民主生活會，官方指「以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處為主題」，結合秦嶺北麓西安境內違建別墅問題等，認真開展批評與自我批評。 會上稱要借鑒陝西前省委書記趙正永、西安前市委書記魏民洲、陜西前副省長馮新柱、陜西前省委秘書長錢引安等「反面典型」，「鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利」。

秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1194幢，拆除1185幢，沒收9幢。（視覺中國）

據「陝西發布」微信公眾號1月19日報道，會議由省長劉國中主持，省政府領導班子成員參加會議。省紀委、省委組織部派員到會指導。會上組織班子成員「深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神」，「學習習近平總書記對陝西的重要指示批示」，「集體觀看《一抓到底正風紀》專題片」。

報道指「省政府主要負責同志」主持起草班子對照檢查材料，班子成員亦撰寫對照檢查材料。會上劉國中代表省政府領導班子作對照檢查。隨後，班子成員逐一對照檢查，「其他同志」提出批評意見。

指形式主義、官僚主義禁而不絕

會議認為，就秦嶺北麓西安境內違建別墅問題：「暴露出省政府領導班子遵守政治紀律和政治規矩不嚴格，貫徹落實中央決策部署不紮實，知難而進、迎難而上的擔當精神不足，形式主義、官僚主義禁而不絕等問題。」

省政府稱要要深刻汲取沉痛教訓，確保政治任務和業務工作融為一體、有效落實，確保黨中央令行禁止。