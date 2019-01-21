央視公開洲際導彈演練場面　報道內容或暗示東風-41已服役

央視19日的《軍事報道》節目「我的兵之初」中，公開火箭軍東風-31A洲際彈道導彈部隊的演練場景。 有分析認為，報道的一些內容，或暗示中國新型洲際導彈東風-41已經服役。

央視《軍事報道》在報道「我的兵之初」中，公開火箭軍東風-31A洲際彈道導彈部隊的演練場景。（央視）

實際上，央視公開的東風-31A發射陣地此前已多次「上鏡」。據稱該陣地位於吉林通化，為火箭軍第六十五基地所有。 目前，該基地裝備東風-31A洲際彈道導彈，東風-15短程彈道導彈、東風-21中程彈道導彈。 東風-31A射程被指超過11000公里，從東北發射，打擊範圍可覆蓋美國大部分國土。

目前，東風-31系列最新型號為「東風-31AG」洲際彈道導彈，於2017年在朱日和「慶祝建軍90周年閱兵」上首次亮相。 官方指，東風-31AG相比東風-31A，導彈機動能力和生存能力大幅提升，且配備分導式多彈頭，破防能力大增。

央視稱火箭軍更換三款洲際彈道導彈

央視還在報道中稱，近來火箭軍「更換三種型號的洲際彈道導彈」。《多維》分析認為，目前稱得上是新的洲際彈道導彈僅有東風-31AG、東風-41以及東風-5C，報道內容或暗示東風-41已經服役。

有傳東風-41射程最高達15000公里，能夠在中國任何一地打擊美國目標，將在2019年10月1日國慶閱兵上公開亮相。