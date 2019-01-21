澎湃新聞傳因「嚴重違規」被凍結30天　其他媒體不得轉載其新聞

今日（1月21日），內地媒體「澎湃新聞」因嚴重違規和重大差錯被依規凍結「互聯網新聞信息稿源單位名單」的消息在內地傳媒圈傳開，據內地自媒體機構「媒通社」核實，確證該消息為真。

澎湃新聞網站頁面。（網頁截圖）

消息的具體內容如下：接中央網信辦通知，由於近期澎湃新聞連續出現嚴重違規和重大差錯，造成惡劣社會影響。根據有關管理規定，在互聯網新聞信息稿源單位名單中對澎湃新聞實施為期30天的凍結，時間從2019年1月21日8時至2月20日8時。凍結期間，互聯網新聞信息提供者不得轉載澎湃新聞發布的新聞信息。如違規轉載，一經發現，將依法依規進行處置。同時，請各網站舉一反三，嚴格加強導向管理。

據介紹，「互聯網新聞信息稿源單位名單」也就是稿件轉載來源的「白名單」，很多正規網站被中央網絡安全和信息化領導小組辦公室和國家互聯網信息辦公室納入互聯網新聞信息稿源單位，主要目的是為加強網上新聞信息來源管理、規範網絡轉載秩序。按照規定，互聯網轉發時政類新聞信息，必須嚴格按照新聞稿源目錄發稿，必須嚴格按照原始稿源內容轉發，並應當註明新聞信息來源，不得歪曲原新聞信息內容。

2016年8月首次納入稿件轉載來源「白名單」

公開資料顯示，澎湃新聞是一個專注時政與思想的媒體開放平台，為上海報業集團改革後公布的第一個成果，正式上線於2014年7月22日，主打時政新聞與思想分析，生產並聚合中文互聯網世界中的時政思想類內容。目前，澎湃新聞有網頁、手機應用程式客戶端等一系列新媒體平台，開設了諸多有影響力的欄目，如中國政庫、10%公司、打虎記、輿論場、知識分子等。

2016年8月8日，互聯網新聞信息稿源單位名單更新，澎湃新聞網站首次被納入。值得一提的是，2018年12月下旬，中央網信辦《網絡傳播》雜誌發布的「中國新聞網站傳播力2018年上半年榜」中，澎湃新聞網在省級新聞網站綜合傳播力榜排行第5。

內媒《廣州日報》的微博今日下午近2時仍繼續轉載澎湃新聞的新聞。（《廣州日報》微博）

內媒《溫州都市報》於今日下午3時左右在微博上轉載澎湃新聞的新聞。（《溫州都市報》微博）

自今天上午消息傳開後，幾大經常轉載澎湃新聞消息的門戶網站上的確沒有出現其最新內容。但是仍有內地媒體繼續轉載澎湃新聞的新聞，例如《廣州日報》下午近2時就在微博上轉載了其一條「男子電梯內猥褻女子」的新聞。《溫州都市報》亦於下午3時左右在微博上轉載了其「男子囤車票每張加43元賣」的新聞。

（綜合報道）